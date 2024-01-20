محافظ كفر الشيخ: توفير أسماك طازجة للمواطنين بتخفيضات 30%

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، عن توفير كميات كبيرة من الأسماك البلطي الطازجة، وذلك داخل معرض السلع الدائمة المخفضة، أمام بوابة جامعة كفر الشيخ، بالمنطقة اللوجستية، بالمحافظة، مشيرا أن أسعار تلك الأسماك تحظي بتخفيضات كبيرة تصل لنحو 30%، علي كل كيلو مباع.

توفير كميات من الأسماك علي مدار الأسبوع

وأشار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان، أن تلك المبادرة تحارب الغلاء، وجشع بعض التجار، وتوفير الأسماك الطازجة لجميع الفئات من المواطنين بأسعار مناسبة، الأمر الذي يصب لصالح قطاع كبير من المواطنين في شتي ربوع قري ومدن المحافظة، موضحا أنه يتم توفير كميات كبيرة منها علي مدار الأسبوع.

معرض السلع الغذائية المخفضة

وأشار محافظ كفر الشيخ، أن معرض السلع المخفضة، أمام بوابة جامعة كفر الشيخ، يوفر جميع السلع الغذائية، والأسماك، والزيت، والسمن، والدقيق، وجميع مستلزمات الأسرة في كفر الشيخ، بتخفيضات كبيرة تصل لنحو 35%، وذلك تنفيذاً لمبادرة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، لتوفير السلع والمواد الغذائية، واللحوم، بأسعار مخفضة تصب لصالح المواطنين.