تفاصيل مشروع «جذور» في كفر الشيخ.. مخلفات النخيل باب رزق للسيدات (صور)

أكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، في محافظة كفر الشيخ، أن مشروع «جذور»، الذي تتبناه الوزارة يهدف في المقام الأول إلى تمكين المرأة الريفية، وتعليمها حرفا يدوية تساعدها على كسب المال الوفير، مشيرة إلى أن المشروع حقق ثماره الأولى من خلال تدريب 61 سيدة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» في قريتي «الجزيرة الخضراء»، و«أبو خشبة».

تدريب السيدات ضمن برنامج «جذور»

وأوضحت «جلالة» في تصريحات خاصة لـ«للوطن»، أن تدريب السيدات ضمن برنامج «جذور» استمر على مدار 6 أشهر، وذلك على صناعة المشغولات اليدوية من مخلفات النخيل مع دمجها مع الجلود، أو الإكسسوارات، أو مع القماش، للخروج بمنتج مميز وذات شكل مبهر وجميل.

تسويق المنتجات اليدوية في الأسواق المصرية

وأضافت وكيل وزارة التضامن، أنه يتم تسويق تلك المنتجات اليدوية في الأسواق المصرية الشهيرة، وذلك داخل بازارات في مدينتي شرم الشيخ ودهب بجنوب سيناء، وفي محافظة الإسكندرية، وكذلك بالساحل الشمالي، وفي فروع شهيرة في التجمع الخامس بالقاهرة الكبرى، لافتة إلى أن تلك المنتجات اليدوية تلقى ترويجا ومبيعات كبيرة للغاية من قبل المواطنين والسياح.