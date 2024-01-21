سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الأحد 21-1-2024

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 21-1-2024 بالبنوك المختلفة، حالة من الثبات بحسب مواقع البنوك، إذ سجلت العملة الكويتية اليوم بالبنك الأهلي المصري، نحو 100.61 جنيه للبيع، و100.15 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي

تنشر «الوطن» سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد 21-1-2024 بحسب آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية، التي كشفته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 21-1-2024 نحو 100.32 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 99.27 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد نحو 100.32 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 21-1-2024 نحو 99.95 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم ببنك القاهرة للبيع نحو اليوم الأحد 100.73 جنيه، وللشراء 99.73 جنيه.

سعر الدينار الكويتي

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك إسكندرية فسجل اليوم الأحد 21-1-2024 للبيع 100.71 وللشراء 97.04 جنيه.