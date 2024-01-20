سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 20-1-2024 بالبنوك المختلفة، حالة من الاستقرار بحسب مواقع البنوك، حيث سجلت العملة الكويتية اليوم بالبنك الأهلي المصري، 100.61 جنيه للبيع، و100.15 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي

وتستعرض «الوطن» سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، بحسب آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية، التي كشفته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 100.32 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 99.27 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصرسجل سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.32 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 20-1-2024 نحو 99.95 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم ببنك القاهرة للبيع نحو 100.73 جنيه، وللشراء 99.73 جنيه.

سعر الدينار الكويتي

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك إسكندرية فسجل اليوم للبيع 100.71 وللشراء 97.04 جنيه.