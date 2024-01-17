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سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات

كتب:

محمد سيف
06:03 م | الأربعاء 17 يناير 2024
الدينار الكويتي

الدينار الكويتي

أعلن البنك المركزي سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، 17-1-2024 في ختام التعاملات نحو 100.19 جنيه للشراء أما سعر البيع فبلغ نحو 100.54 جنيه.

«الوطن» تنشر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، 17-1-2024 في البنوك والذي جاء كما كالتالي: 

سعر الدنيار الكويتي في البنك الأهلي المصري 

- سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 99.40 جنيه للشراء و100.35 جنيه للبيع. 

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 

- ووصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في بنك مصر 100.42 جنيه للبيع أما سعر الشراء 100.09 جنيه. 

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي 

- وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في ختام  تعاملات اليوم الأربعاء 17-1-2024  داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 100.68 جنيه بيعاً و98.09 جنيه شراءً. 

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة 

- وعن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم داخل بنك القاهرة يبلغ 99.73 جنيه للشراء أما سعر البيع 100.73 جنيه. 

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

- وبالنسبة لسعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري  في ختام  تعاملات اليوم الأربعاء اليوم 17-1-2024 وصل إلى 96.99 جنيه شراءً أما سعر البيع 100.74 جنيه وذلك داخل بنك التعمير والإسكان. 

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بقلم محمد سيف