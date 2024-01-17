أعلن البنك المركزي سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، 17-1-2024 في ختام التعاملات نحو 100.19 جنيه للشراء أما سعر البيع فبلغ نحو 100.54 جنيه.

«الوطن» تنشر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، 17-1-2024 في البنوك والذي جاء كما كالتالي:

سعر الدنيار الكويتي في البنك الأهلي المصري

- سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 99.40 جنيه للشراء و100.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

- ووصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في بنك مصر 100.42 جنيه للبيع أما سعر الشراء 100.09 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 17-1-2024 داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 100.68 جنيه بيعاً و98.09 جنيه شراءً.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

- وعن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم داخل بنك القاهرة يبلغ 99.73 جنيه للشراء أما سعر البيع 100.73 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

- وبالنسبة لسعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء اليوم 17-1-2024 وصل إلى 96.99 جنيه شراءً أما سعر البيع 100.74 جنيه وذلك داخل بنك التعمير والإسكان.