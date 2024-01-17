سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات
كتب:
محمد سيف
06:03 م | الأربعاء 17 يناير 2024
الدينار الكويتي
أعلن البنك المركزي سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، 17-1-2024 في ختام التعاملات نحو 100.19 جنيه للشراء أما سعر البيع فبلغ نحو 100.54 جنيه.
«الوطن» تنشر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، 17-1-2024 في البنوك والذي جاء كما كالتالي:
سعر الدنيار الكويتي في البنك الأهلي المصري
- سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 99.40 جنيه للشراء و100.35 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
- ووصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في بنك مصر 100.42 جنيه للبيع أما سعر الشراء 100.09 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي
- وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 17-1-2024 داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 100.68 جنيه بيعاً و98.09 جنيه شراءً.
سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة
- وعن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم داخل بنك القاهرة يبلغ 99.73 جنيه للشراء أما سعر البيع 100.73 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان
- وبالنسبة لسعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء اليوم 17-1-2024 وصل إلى 96.99 جنيه شراءً أما سعر البيع 100.74 جنيه وذلك داخل بنك التعمير والإسكان.