«مصر وتونس على عرش الإنتاج العالمي للزيتون».. ندوة بمكتبة الإسكندرية غدا

تنظم مكتبة الإسكندرية، ندوة ومناقشة ضمن برنامج ثقافات البحر الأبيض المتوسط، تحت عنوان «مصر وتونس على عرش الإنتاج العالمي للزيتون»، بالتعاون مع السفارة التونسية بالقاهرة، والمجلس المصري للزيتون، وجامعة الدول العربية، والمركز القومي للبحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء، وجمعية منتجي الزيتون بمطروح، وذلك غدًا الأحد، في تمام الساعة 5:30 مساء بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب بالقاهرة.

نخبة من المتخصصين

يفتتح الندوة الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والسفير محمد بن يوسف، سفير تونس بالقاهرة، ويتحدث فيها كل من الدكتور عادل خيرت؛ رئيس المجلس المصري للزيتون وعضو اللجنة الاستشارية للمجلس الدولي، والدكتور حسين البيوك، ممثل مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الجليل؛ مدير مركز بحوث الصحراء الأسبق، والدكتور عادل جبر؛ رئيس قسم الزيوت بالمركز القومي للبحوث الزراعية، والدكتور أشرف عبد الباسط؛ مدير وحدة إنتاج الزيتون بشمال سيناء، وذلك بحضور نخبة من الشخصيات العامة والأدباء والمثقفين والمفكرين، والمتخصصين.

نجاح مصر وتونس

تناقش الندوة، عدة محاور من أهمها استعراض تجربتي النجاح في مصر وتونس، بعد اعتلاء عرش منتجات الزيتون في العالم، وكيفية الحفاظ على هذا النجاح والبناء عليه، بل ومضاعفته في ظل التحديات التي تواجهه، فقد حققت مصر طفرة لتصبح أكبر منتج لزيتون المائدة على المستوى الدولي، وارتقت تونس للمرتبة الأولى في إنتاج زيت الزيتون عالميًا، وفقا لمنظمات الأمم المتحدة، كما تأتي الندوة في إطار الحرص على نشر الوعي والثقافة، وتوفير مصادر المعرفة، والمساعدة على تعزيز المشاركة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات، وكذلك تسليط الضوء على أهمية زراعة الزيتون وإنتاجه في الثقافتين المصرية والتونسية، لما له من جذور تاريخية وحضارية عميقة، فطالما مثل «غصن الزيتون» رمزًا لثقافة السلام.

100 مليون شجرة

يذكر أن البرنامج الرئاسي الخاص بالتوسع في زراعة الزيتون بدأ عام 2015، إذ جرى اعتماد مشروع أغصان الزيتون السبعة للوصول بزراعات الزيوت إلى 100 مليون شجرة زيتون في مصر، تحت إشراف المجلس المصري للزيتون، بالإضافة إلى دعم منظومة التصنيع الزراعي من هذا المنتج الهام، وهو ما تم التأكيد عليه مؤخرًا مرة أخرى؛ لاستمرار العمل في هذا الملف، وزيادة فرص الاستثمار الأجنبي والخاص بالقطاع خلال الفترة المقبلة.