رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

استشاري مخ وأعصاب: قلة النوم أحد أسباب الصداع النصفي

كتب:

نرمين عفيفي
04:21 م | السبت 20 يناير 2024
الصداع وأسبابه

الصداع وأسبابه

قال الدكتور أحمد عصمت، أستاذ أمراض المخ والأعصاب بجامعة الأزهر، إن الصداع النصفي هو نوع من الصداع شديد الألم، ويصيب عادة جانبًا واحدًا من الرأس، وقد يكون مصحوبًا بأعراض أخرى مثل الغثيان والقيء والحساسية للضوء والصوت.

أسباب الصداع النصفي غير معروفة تمامًا

وأضاف أستاذ أمراض المخ والأعصاب بجامعة الأزهر، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «TEN» أن أسباب الصداع النصفي غير معروفة تمامًا، ولكن هناك بعض العوامل التي قد تؤدي إلى حدوثه، منها الوراثة والتغيرات الهرمونية والإجهاد وقلة النوم.

أعراض الصداع النصفي تبدأ عادةً تدريجيًا

وأوضح أستاذ أمراض المخ والأعصاب بجامعة الأزهر أن أعراض الصداع النصفي تستمر من 4 ساعات إلى 3 أيام.

وأكد أستاذ أمراض المخ والأعصاب بجامعة الأزهر على أهمية استشارة الطبيب في حالة تكرار الصداع النصفي، أو إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى خطيرة.

الحصول على قسط كافٍ من النوم وتقليل التوتر

ونصح الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي باتخاذ بعض الإجراءات الوقائية، منها الحصول على قسط كافٍ من النوم وتقليل التوتر قدر الإمكان والمواظبة على ممارسة الرياضة بانتظام.

اقرأ المزيد:

أسباب الصداع النصفي الأيسر وطرق علاجه.. ما علاقة تغيرات الطقس؟

3 أعراض تصاحب الصداع النصفي تشير للإصابة بسرطان المخ.. تبدأ من عينيك

احذر الصداع عند الاستيقاظ من النوم.. علامة على مرض خطير

احذر القيادة بعد تناول أدوية الصداع النصفي.. ما علاقتها بحوادث الطرق؟
بقلم نرمين عفيفي