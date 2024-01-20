استشاري مخ وأعصاب: قلة النوم أحد أسباب الصداع النصفي

قال الدكتور أحمد عصمت، أستاذ أمراض المخ والأعصاب بجامعة الأزهر، إن الصداع النصفي هو نوع من الصداع شديد الألم، ويصيب عادة جانبًا واحدًا من الرأس، وقد يكون مصحوبًا بأعراض أخرى مثل الغثيان والقيء والحساسية للضوء والصوت.

أسباب الصداع النصفي غير معروفة تمامًا

وأضاف أستاذ أمراض المخ والأعصاب بجامعة الأزهر، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «TEN» أن أسباب الصداع النصفي غير معروفة تمامًا، ولكن هناك بعض العوامل التي قد تؤدي إلى حدوثه، منها الوراثة والتغيرات الهرمونية والإجهاد وقلة النوم.

أعراض الصداع النصفي تبدأ عادةً تدريجيًا

وأوضح أستاذ أمراض المخ والأعصاب بجامعة الأزهر أن أعراض الصداع النصفي تستمر من 4 ساعات إلى 3 أيام.

وأكد أستاذ أمراض المخ والأعصاب بجامعة الأزهر على أهمية استشارة الطبيب في حالة تكرار الصداع النصفي، أو إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى خطيرة.

الحصول على قسط كافٍ من النوم وتقليل التوتر

ونصح الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي باتخاذ بعض الإجراءات الوقائية، منها الحصول على قسط كافٍ من النوم وتقليل التوتر قدر الإمكان والمواظبة على ممارسة الرياضة بانتظام.