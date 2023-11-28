احذر الصداع عند الاستيقاظ من النوم.. علامة على مرض خطير

قد تشعر بصداع شديد عند الاستيقاظ من النوم، ولا تعرف سببه رغم أنه يمكن أن يدل على وجود مشكلة صحية خطيرة، لذا يجب اللجوء لطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة، وفق موقع «روسيا اليوم».

أسباب الصداع عند الاستيقاظ من النوم

الدكتورة يلينا تساريوفا، أخصائية علم النوم، أوضحت أسباب 5 للإصابة بالصداع عند الاستيقاظ من النوم، وفق موقع «روسيا اليوم»، قائلة إن الصداع يمكن أن يظهر في أي وقت من اليوم، ولكن إذا كان يظهر عند الاستيقاظ من النوم في الصباح، فقد يكون السبب اضطراب النوم.

من الممكن أن يشعر الشخص بالصداع عند أو بعد الاستيقاظ حال عدم اتباعه نظاما محددا للنوم، حيث يتكيف الجسم مع الساعة البيلوجية، وفق «تساريوفا»، إذ يجري ضبط دورة النوم بحيث تتزامن نهايتها مع الوقت المطلوب للاستيقاظ، ولكن إذا حدث الاستيقاظ في أثناء فترة النوم العميق، فإن الاستيقاظ يكون أصعب بكثير مما في بداية دورة النوم أو نهايتها، لذلك يشعر الشخص بالصداع والضيق والضعف.

دلالة الصداع عند الاستيقاظ من النوم

نقص الأكسجين، يمكن أن يكون سببا في الشعور بالصداع عند الاستيقاظ من النوم، وفق الطبيبة، حيث يتوقف التنفس في أثناء النوم، كما يشعر الشخص بالصداع بسبب انحباس الهواء في الغرفة، لكن يجب على الشخص استشارة الطبيب، حال الشعور بالصداع لوقت طويل وعدم وجود سبب، حيث يمكن أن يشير هذا الصداع إلى مشكلة صحية خطيرة مثل انقطاع التنفس في أثناء النوم.

يمكن أن يسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم، في توقف التنفس وهو ما يشعرك بالصداع، وقد يشير الصداع إلى مقاومة الجسم الداخلية للنهوض والقيام بشيء ما، وذلك في حالة الاكتئاب.

الدكتور محمود عبدالعظيم، أخصائي المخ والأعصاب، أكد لـ«الوطن»، أن الصداع عند الاستيقاظ من النوم، من الممكن أن يكون بسبب الأرق أو النوم غير المنتظم، لكنه يؤدي إلى الإرهاق وضعف الانتباه والتركيز وفقدان الدافع، وقد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة منها السكتات الدماغية، لذلك يجب الانتباه والذهاب إلى الطبيب حال استمرار الصداع طويلا.

الضغط على الأسنان، يمكن أن تكون هذه العادة الليلية السبب الشائع للشعور بالصداع عند الاستيقاظ، ومعظم الناس لا يدركون أنهم يفعلون ذلك، لكن هناك نسبة كبيرة تقوم بهذه العادة ليلاً، وفق «عبدالعظيم»، مؤكدا أنه يجب استشارة طبيب الأسنان.