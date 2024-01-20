تراجع مفاجئ في أسعار الأسمنت بالأسواق المصرية الآن.. تعرف على السبب

تراجعت أسعار الأسمنت اليوم السبت في الأسواق المصرية بشكل مفاجئ بقيمة وصلت إلى 33 جنيهاً، وذلك بعد أن سجلت الأسعار في بداية التعاملات الصباحية استقراراً ملحوظاً، وقد يرجع سبب انخفاض الأسعار إلى وفرة المعروض الفترة الحالية وقلة إقبال المواطنين على الشراء، نظراً لبدء فصل الشتاء الذي يشهد قلة في استكمال أو بدء أعمال البناء، وذلك وفقاً لما أعلن عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية أسعار الأسمنت اليوم السبت في الأسواق المصرية والذي جاء كما يلي:

سعر طن أسمنت المسلح

- يبلغ سعر طن أسمنت المعلم 1683 جنيها.

- يسجل سعر طن أسمنت السهم 1680 جنيها.

- كما وصل سعر طن أسمنت الفهد إلى 1620 جنيها.

- فيما يبلغ سعر طن أسمنت وادي النيل 1680 جنيها.

- وعن سعر أسمنت المسلح يسجل الآن 1750 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم

- أما سعر أسمنت المخصوص يبلغ 1750 جنيها.

- كما وصل سعر طن أسمنت السويدي إلى 1800 جنيه.

- وبالنسبة لسعر طن أسمنت سيناء 42.5 وصل إلى 1800 جنيه.

- أما سعر طن أسمنت حلوان يبلغ 1710 جنيهات.