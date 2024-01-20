كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن أسعار الأسمنت اليوم السبت 20-1-2024 في مصر، وسجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي 2373 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم

ترصد «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم السبت 20-1-2024 في المصانع والشركات، وهي تسليم أرض المصنع، يُضاف إليها تكلفة النقل وهامش الربح لتجار التجزئة، وسجل سعر شيكارة الأسمنت قرابة 125 جنيهًا.

سعر أسمنت وادي النيل 2100 جنيه للطن.

سعر أسمنت العسكري بني سويف، سجل 2000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليومأسمنت حلوان، سجل 2100 جنيه للطن.

سعر أسمنت السويدي، بلغ 2030 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت النصر، بلغ 2000 جنيه للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي، سجل 2010 جنيهات للطن.

سعر أسمنت المعلم، نحو 2000 جنيه للطن.

سعر أسمنت سيناء 42.5، بلغ 2040 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت المخصوص، سجل 2100 جنيه للطن.

سعر أسمنت الفهد، بلغ 2050 جنيهًا للطن.

سجل سعر أسمنت السهم، 2100 جنيه للطن.

سعر أسمنت السويس، جاء بـ2050 جنيهًا للطن.

أسمنت المسلح، سجل 2150 جنيها للطن.