بالتزامن مع إجازة نصف العام.. عروض وتخفيضات في فنادق شرم الشيخ

بالتزامن مع إجازة نصف العام الدراسي، حرصت الفنادق والقرى السياحية بمدينة شرم الشيخ، على تقديم عروض وتخفيضات كبيرة في الأسعار، لجذب المواطنين من باقي المحافظات، فضلا عن تنظيم رحلات للأماكن السياحية والشواطئ المختلفة.

الرحلات البحرية والبرية

وقال أحمد الشيخ، رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء، لـ«الوطن»، إنّ الفنادق والمنتجعات السياحية في شرم الشيخ، استعدت لاستقبال زوارها في فترة إجازة نصف العام الدراسي، من خلال عروض الرحلات سواء البرية مثل سفاري الجبل والعشاء البدوي وركوب البيتش باجي وزيارة المحميات وركوب الخيل والجِمال، والبحرية مثل سفاري البحر وركوب المراكب والألعاب المائية والغطس والجلاس بوت والغواصة وعروض الدولفين.

ومن جهته، قال إسلام نبيل، رئيس هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء لـ«الوطن»، إنّ المنتجات السياحية والفنادق التابعة لوزارة الشباب والرياضة، خفضت أسعارها للأفواج السياحية التابعة للنقابات أو الأندية، وذلك بهدف تنشيط السياحة في شرم الشيخ، ويبلغ سعر الغرفة المزدوجة 175 جنيهًا للفرد الواحد، مشيرًا إلى أنّ سعر الغرفة المزدوجة الفندقية في الفنادق التابعة للمدينة الشبابية بلغ 250 جنيهًا للفرد.

شاليهات المنتجعات السياحية

وأكد سيد محمد، أحد العاملين في مجال تأجير الوحدات السياحية بمدينة شرم الشيخ، لـ«الوطن»، أنّ الشاليهات التابعة للمنتجعات السياحية، تتصدر المشهد خلال إجازة نصف العام، إذ رصدت القرى السياحية، حجوزات بنسب كبيرة بدءًا من أواخر شهر يناير الجاري وحتى نهاية الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، وتبدأ الأسعار من 500 جنيه.