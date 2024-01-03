تفاصيل مشروع القرية التراثية في شرم الشيخ.. ورش حرفية ومسرح ومطعم بدوي

أجرى اللواء الدكتور خالد فود، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية، اليوم الأربعاء، تابع خلالها آخر المستجدات الخاصة بأعمال الإنشاء والفرش للقرية التراثية، بمنطقة الهجن بشرم الشيخ، بوادي الخروم بشرم الشيخ، والتي يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وكذا الوحدة البيطرية وتشمل على 10 ورش حرفية، وقاعتي عرض، ومخازن ومسرح مكشوف، ومطعم بدوي، وحدائق مفتوحة ومنطقة لاند سكيب.

موقف الإنشاءات في القرية التراثية

وأشار المحافظ إلى الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والفرش للقرية التراثية، وكذلك أعمال المنصة الرئيسية بمضمار الهجن، ومدرجات الجمهور، والوحدة البيطرية وفرشها وتزويدها بالأدوية والأجهزة البيطرية اللازمة، وكذا المرحلة الأولي من أماكن إيواء الهجن، ومسجد الهجن،وشبكة الطرق واللاند سكيب والجداريات الفنية.

تحديد موعد افتتاح الوحدة البيطرية

وفي نفس السياق، تفقد المحافظ الوحدة البيطرية للهجن، وحرص على الاطمئنان على جاهزيتها للافتتاح الرسمي بحضور الوزراء المعنيين، وسيتم تحديد موعد الافتتاح بعد إعلان جاهزيتها من حيث الإنشاءات والمعدات الملحقة بها.