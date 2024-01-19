السفير الياباني يشيد بالتطوير في شرم الشيخ: مدينة مبهرة

اصطحب اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، الدكتور اوكا هيروشي سفير اليابان مصر، في جولة تفقدية لأهم المشروعات بمدينه شرم الشيخ.

وأعرب الدكتور سفير اليابان انبهاره بزيارته لمدينة شرم الشيخ قائلا: «أبهرني ما رأيته بمدينة شرم الشيخ من تطويرات وتحديثات».

وقدم السفير الشكر للواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على الاهتمام بالبدو ودمجهم في المجتمع ليصبح كل المواطنين نسيج واحد، كما أثنى على مجهودات المحافظ وحرصه على تأمين مدينة شرم الشيخ وتوفير كافة الإمكانيات والتكنولوجيا الحديثة المتطورة.

جولة تفقدية لأهم المشروعات بشرم الشيخ

جاء هذا خلال الجولة التفقدية التي قام بها مع المحافظ والوفد المرافق له، ويضم كل من «كاتو كين»، الممثل الرئيسي لهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» وميادة مجدي راغب الممثل الأول الإقليمي للهيئة، لعدد من المشروعات الهامة منها القرية التراثية ومركز الرصد الأمني الموحد بشرم الشيخ وبحضور القيادات التنفيذية للمحافظة والنائب سليمان عطيوي عضو مجلس النواب عن جنوب سيناء.

زيارة سفير اليابان لمضمار هجن شرم الشيخ

واستمع السفير الياباني ومرافقيه لشرح تفصيلي لماكيت مضمار الهجن، مؤكدا أنه سعيد بما رآه في مضمار سباقات الهجن بشرم الشيخ الذي يعد إنجازا حقيقيا لتنشيط رياضة تراثية مفضلة لدى الملايين من العرب بكافة دول العالم، وشكر محافظ جنوب سيناء، ومشايخ القبائل البدوية على حسن وحفاوة الاستقبال.