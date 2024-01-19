«السياحة»: مد تخفيضات زيارة متحفي شرم الشيخ والغردقة حتى نهاية 2024

قال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، إنّ المجلس وافق على مد التخفيض الممنوح لشركات السياحة على التذاكر المجمعة لزيارة متحفي الغردقة وشرم الشيخ بنسبة 25% على أن يكون الحد الأدنى للتذاكر المجمعة 250 تذكرة اعتبارا من بداية العام الجاري وحتى يوم 31 ديسمبر 2024 مع اتخاذ كل الإجراءات ومراعاة القواعد المتبعة في هذا الشأن.

غلق منطقة آثار مصطفى كامل

وأضاف وزيري، خلال الخطاب الذي أرسله المجلس الأعلى للآثار إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية بخصوص القرارات الصادرة عن المجلس، خلال اجتماعه الأخير، أنّ المجلس وافق على اعتماد قرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية والخاص بالموافقة على غلق منطقة آثار مصطفى كامل أمام الزائرين وإيقاف بيع التذاكر لحين انتهاء أعمال درء الخطورة والصيانة بالمنطقة، مع اتخاذ كل الإجراءات ومراعاة القواعد المتبعة في هذا الشأن.

متحف آثار الوادي الجديد

وأشار وزيري إلى أن المجلس الأعلى للآثار وافق على غلق متحف آثار الوادي الجديد أمام الزائرين وإيقاف بيع التذاكر، مع اتخاذ الإجراءات ومراعاة القواعد المتبعة في هذا الشأن.