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«السفيرة عزيزة» يرصد جهود التحالف الوطني لدعم القرى الأكثر احتياجا بالفيوم

كتب:

حسن سمير
05:22 م | السبت 20 يناير 2024
جهود التحالف الوطني لدعم القرى الأكثر احتياجا

جهود التحالف الوطني لدعم القرى الأكثر احتياجا

استعرض برنامج «السفيرة عزيزة»، تقريرًا خاصًا، يرصد فيه جهود التحالف الوطني لدعم القرى الأكثر احتياجًا في الفيوم من خلال مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية.

2000 متطوع

خلال التقرير التي رصده برنامج «السفيرة عزيزة»، مع الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، يسعى أكثر من 2000 متطوع بحملة طرق الأبواب للوصول للمستحقين في منازلهم بالمحافظة، والتي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

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