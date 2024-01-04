التحالف الوطني للعمل الأهلي يعلن جهود دعم القطاع الصحي بالشرقية وأسيوط

أكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، استمراره في دعم المنظومة الصحية الحكومية كما أعلن في مؤتمره الأول منذ عام.

رفع كفاءة قسم غسيل الكلى

وأشار التحالف، في بيان له، إلى قيام جمعية الأورمان، عضو التحالف، بتسليم أجهزة ووحدات غسيل كلوي لرفع كفاءة قسم غسيل الكلى بمستشفى السعديين في محافظة الشرقية، لخدمة أهالي المنطقة.

مبادرة «عينيك في عنينا» للحد من مسببات العمى

كما واصلت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف، فعاليات مبادرتها «عينيك في عنينا» للحد من مسببات العمى، حيث أهدت المؤسسة أقسام الرمد بمستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى فرع جامعة الأزهر بأسيوط أحدث جهازين طبيين في مجال تشخيص وعلاج أمراض العيون، استكمالا لنجاحها في حماية مليون و200 ألف مواطن من مسببات العمى منذ انطلاق مبادرتها وحتى الآن.