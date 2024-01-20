رسالة عاجلة من ليفربول بعد الإعلان عن مدة غياب محمد صلاح.. عاجل

وجه نادي ليفربول الإنجليزي رسالة إلى نجمه محمد صلاح بعد إعلان مدة غيابه عن منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار نتيجة الإصابة في العضلة الخلفية أمم غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ليفربول: نتمنى عودة محمد صلاح سريعا

وحرض نادي ليفربول على توجيه رسالة إلى محمد صلاح وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إذ دّون: «الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن أن محمد صلاح تعرض لإصابة على مستوى العضلة الخلفية وسوف يغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في بطولة كأس أمم إفريقيا، مواجهة كاب فيردي في دور المجموعات ولقاء دور الـ16 في حالة تأهل الفراعنة».

رسالة نادي ليفربول لمحمد صلاح، لم تنته عند توجيه كلمات لمنتخب مصر بل قال: «نتمنى أن يعود صلاح بقوة سريعًا»، وهو ما تفاعل معه الجمهور متمنين أن يعود النجم محمد صلاح سريعا بعد الشفاء ليستكمل ممشواره مع منتخب مصر.

قلق يورجن كلوب على محمد صلاح

حالة من القلق والخوف الشديدين انتابت مسؤولي ليفربول عقب إإصابة محمد صلاح في مباراة غانا التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ووفق شبكة «ليفربول إيكو» الإنجليزية فإن مدرب ليفربول يورجن كلوب في حالة قلق شديدة لأنه يفتقد أيضا دومينيك سوبوسلاي وترينت ألكسندر أرنولد وكوستاس تسيميكاس بسبب إصابتهم مؤخرا.