تفاصيل صادمة في إصابة محمد صلاح.. طبيب يكشف مفاجأة جديدة | عاجل

لم يقف الحظ طويلًا إلى جانب محمد صلاح نجم منتخب مصر الذي سيغيب عن مباراتين في كأس أمم إفريقيا، بعدما مني بإصابة في العضلة الخلفية، أجبرته على عدم استكمال المباراة أمام غانا، في الجولة الثانية من البطولة القارية، ويخشى أن تكون من الدرجتين الأولى أو الثانية.. فما طبيعة الإصابة وأعراضها ومدة التعافي منها؟

تمزق العضلة الخلفية من الإصابات الشائعة التي يتعرض لها لاعبو كرة القدم، أو الرياضيين بكل عام، نظرًا لشدة وقوة الحركة والإفراط في استخدام العضلات، ما يتسبب في إجهادها، وتقع في الجزء الخلفي من الفخذ، ووظيفتها المساعدة على تحريك الركبة والكاحل بمرونة وسهولة، وتحدث الإصابة بها عندما تنفصل الألياف العضلية عن بعضها، بحسب معاهد الصحة الوطنية، التي نشرت تقريرًا عن تلك النوع من الإصابة عبر موقعها الرسمي.

معلومات عن إصابة محمد صلاح مع منتخب مصر

من الأسباب الشائعة لإصابات العضلة الخلفية وخاصة التمزق، الإفراط في استخدام العضلات، أو القيام بأداء تمارين مكثفة لفترات طويلة، ما بدوره يتسبب في إرهاق للعضلة بشكل كبير، إلى جانب في بعض الأحيان الحركات المفاجئة مثل الركض المفاجئ أو القفز والنزول على القدم بشكل خاطئ، وفي بعض الأحيان أيضًا تحدث نتيجة الالتحامات، مثل الاصطدام أو السقوط سواء داخل الملعب أو أثناء ممارسة أي أمر يحتاج إلى ذلك.

أعراض تمزق العضلة الخلفية

يعتمد تشخيص تمزق العضلة الخلفية على الفحص البدني والتاريخ الطبي للشخص المصاب، قد يحتاج الطبيب لإجراء اختبارات تصويرية، مثل الموجات فوق الصوتية أو التصوير بالرنين المغناطيسي، لتحديد مدى شدة التمزق، باعتباره ينقسم إلى عدة درجات.

ألم مفاجئ وشديد في الجزء الخلفي من الفخذ.

عدم القدرة على المشي أو وضع وزن على الساق المصابة.

تورم وكدمات في الجزء الخلفي من الفخذ.

تشخيص تمزق العضلة الخلفية

مدة التعافي من تمزق العضلة الخلفية

التمزق البسيط: عادة ما يكفي الراحة وتطبيق الثلج والضغط والرفع للشفاء، وفي بعض الأحيان قد يصف الطبيب أيضًا أدوية الألم المضادة للالتهابات، وتختلف مدة العلاج حسب شدة الإصابة، لكن في الأغلب يحتاج التمزق البسيط من أسبوعين إلى أربعة أسابيع للشفاء من أجل الشفاء والعودة بشكل طبيعي، أما المتوسط ​​قد يصل إلى أربعة أسابيع للشفاء.

التمزق المتوسط: قد يتطلب التمزق المتوسط ​​فترة أطول للشفاء وقد يتطلب العلاج الطبيعي.

التمزق الكامل: قد يتطلب التمزق الكامل الجراحة لإصلاح الألياف العضلية.

ويقول الدكتور إسلام السيد العجوز طبيب جراحة العظام والكسور، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مدة الغياب إثر الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، تتحدد وفقًا لشدة الإصابة وشدة التمزق، وفي جميع الأحوال، قد تصل مدة الغياب إلى 3 أسابيع أو أكثر وفقًا للاستجابة إلى العلاج والانتظام عليه، أما في حالة التمزق الكامل، سيكون القرار للطبيب المعالج وفقًا لرؤيته للحالة، سواء بالتدخل الجراحي أو مدة الراحة من أجل التعافي.