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وزير العدل الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يخالف القانون الدولي الإنساني في غزة

كتب:

منى صلاح
06:05 م | السبت 20 يناير 2024
وزير العدل الفلسطيني، الدكتور محمد الشلالدة

وزير العدل الفلسطيني، الدكتور محمد الشلالدة

قال وزير العدل الفلسطيني، الدكتور محمد الشلالدة، إنَّ الاحتلال الإسرائيلي يخالف القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف «الشلالدة»، في تصريحاته لـ القناة: «الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني تسرع في النظر بالتحقيق ضد مسؤولي الاحتلال بسبب الجرائم المرتكبة في غزة».

هناك ازدواجية في التعامل من الغرب بشأن القضية الفلسطينية

وتابع وزير العدل الفلسطيني: «هناك ازدواجية في التعامل من الغرب بشأن القضية الفلسطينية، كما أنَّ الاحتلال يخالف القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة».

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بقلم منى صلاح