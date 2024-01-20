تفاصيل أول اجتماع لهيئة مكتب المحامين بعد إعادة تشكيلها

عقدت هيئة المكتب بنقابة المحامين، اليوم السبت، الاجتماع الأول بعد إعادة تشكيلها في الاجتماع الأخير لمجلس النقابة العامة، المنعقد بتاريخ 18/1/2024، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات النقابية المهمة؛ من أبرزها انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية.

ناقشت هيئة المكتب خلال اجتماعها، تحديد موعد انتخابات نقابة محامين الإسكندرية الفرعية، وفتح باب الترشح على مقعد النقيب، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري.

موعد انتخابات نقيب المحامين بالإسكندرية

ووافقت هيئة مكتب المحامين على تحديد موعد لفتح باب الترشح على مقعد نقيب الإسكندرية، اعتبارًا من 16/3/2024، ولمدة 5 أيام، بحيث تنتهي يوم 20/3/2024؛ على أن تجرى الانتخابات، يوم 4/5/2024، مع مراعاة المواعيد القانونية.

وتم تشكيل لجنة ضمت كلًا من محمود الداخلي، وكيل نقابة المحامين، وعبدالمجيد هارون، أمين الصندوق، وأبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد لتنفيذ ذلك.

والجدير بالذكر أن التشكيل الجديد لهيئة المكتب جاء كالتالي:

1 ـ حسين الجمال الأمين العام

2 ـ الدكتور/ أبوبكر ضوة الأمين العام المساعد

3 ـ يحيى التوني وكيل النقابة

4 ـ محمود الداخلي وكيل النقابة

5 ـ عبدالمجيد هارون أمين الصندوق

6 ـ أسامة سالمان أمين الصندوق المساعد