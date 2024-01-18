موعد فتح باب الترشح لانتخابات نقابة المحامين وتشكيل هيئة المكتب الجديد

قرر مجلس نقابة المحامين فتح باب الترشح لانتخابات النقابة على المجلس أعضاء ونقيبا، السبت 27 يناير، حتى الأربعاء 31 من الشهر ذاته.

موعد فتح باب الترشح لانتخابات نقابة المحامين

ووفقا لقرارات المجلس التي حصلت عليها «الوطن»، سيتم إجراء الانتخابات يوم السبت 9 مارس والإعادة 23 مارس.

كما قرر المجلس، تنفيذ الحكم الصادر في الدعوة ببطلان تشكيل هيئة المكتب، وتم فتح باب الترشيح على مناصب هيئة المكتب.

وجاءت المناصب كالتالي:

الوكيلين بالتزكية: محمود الداخلي ويحيى التوني

الأمانة العامة بالتزكية: حسين الجمال أمين عام، أبو بكر ضوة أمين عام مساعد.

أمانة الصندوق بالتزكية: عبد المجيد هارون أمين صندوق، أسامة سالمان أمين مساعد.

مدة مجلس نقابة المحامين

ومن الجدير بالذكر، أن المادة 136 من قانون المحاماة، تنص على أن مدة مجلس النقابة نقيبا وأعضاء 4 سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات الأخيرة، كما يجب أن تجرى الانتخابات خلال الـ60 يوما السابقة على انتهاء مدة المجلس، لذلك يجب أن تجرى الانتخابات قبل حلول 18 مارس 2024، لأن بذلك ستكون انقضت مدة المجلس الحالي.