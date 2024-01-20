«الصحة» تنتقد عدم التزام الأطباء بالزي الرسمي للعمل بمستشفى بني سويف

تفقد وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى بني سويف التخصصي، ضمن زيارته الميدانية المفاجئة لعدد من المنشآت الطبية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، بني سويف) لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والوقوف على التحديات والمشكلات، واتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.

الوزير تفقد جهاز الأشعة المقطعية المتنقلة لتقديم الخدمة البديلة

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تفقد جهاز الأشعة المقطعية المتنقلة، لتقديم الخدمة البديلة، نظرًا لتعطل الجهاز المتواجد داخل المستشفى عن العمل.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير انتقد تواجد عدد كبير من أطباء المستشفى، غير مرتدين الزي الرسمي للعمل «البالطو»، مؤكدًا لهم أن الزي هو الواجهة الأولى التي يتعرف من خلالها المريض، على الفريق الطبي بالمستشفى.

التحقيق في تغيب عدد من رؤساء الأقسام

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير وجَّه بالتحقيق في تغيب عدد من رؤساء الأقسام، وعدم وجود جدول معلن لعمل الفرق الطبية، كما راجع الوزير مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، ومدى كفاءة عمل الأجهزة بالمستشفى، والتي تؤدي أعطالها المتكررة، إلى التأثير على الخدمة المقدمة للمرضى.