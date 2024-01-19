مستشار وزير الصحة: الأرقام تؤكد وجود تحسن في معدلات تنظيم الأسرة 

قال الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشئون الأسرة والسكان، إن هناك تحسن في الخدمات التي تقدمها الدولة والمتعلقة بتنظيم الأسرة، مشيرًا الى أن وسائل تنظيم الحمل يتم توزيعها مجانًا وبأسعار رمزية على المواطنيين في المحافظات، كما أن الأرقام تؤكد وجود تحسن في تنظيم الأسرة.

خدمات تنظيم الأسرة

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «رسالة وطن» مع الكاتب الصحفي «أحمد الخطيب»، على الراديو «9090»، قائلًا «هناك تحسن كبير فيما يتعلق بخدمات تنظيم الأسرة، كما أن الدولة أكثر ثباتًا واستقرارًا، ووسائل تنظيم الحمل توزع مجانًا وبأسعار رمزية، الأهم من المجانية هو توافرها».

جهاز التعبئة العامة والإحصاء

وتابع: «الأرقام بتقول إننا بنتحسن، وأن هناك أعلى معدل انخفاض في السكان بصورة لم تحدث منذ 21 عامًا، وأكبر انخفاض لأعداد المواليد في مصر السنة اللى فاتت، وحسب تقرير جهاز التعبئة العامة والإحصاء، فإن أقل أعداد للمواليد موجودة في بورسعيد ودمياط والمنصورة والسويس، والصعيد هو الأعلى انجابًا رغم أن الصعيد به المحافظات الأكثر فقرًا لقلة موارده».