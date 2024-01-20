تحرك عاجل من الأهلي بشأن صلاح محسن

أعطى مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، الضوء الأخضر لإدارة القلعة الحمراء، لرحيل صلاح محسن، مهاجم الفريق، بشكل نهائي.

وعلم «الوطن سبورت»، أن مارسيل كولر، أبلغ إدارة الأهلي بالموافقة على رحيله، سواء بشكل نهائي أو معارا، في ظل عدم التزامه مؤخرا في تدريبات الفريق، بالإضافة إلى خروجه من حسابات المدرب السويسري فنيا، بعد التعاقد مع الفلسطيني وسام أبو علي.

وغاب صلاح محسن مؤخرا عن تدريبات النادي الأهلي، ليقرر مارسيل كولر استبعاده من معسكر الفريق في الإمارات، والموافقة على رحيله.

8 لاعبين من الأهلي في منتخب مصر

ويغيب عن معسكر الأهلي بالإمارات، 8 لاعبين في منتخب مصر، هم: محمد الشناوي وياسر إبراهيم، ومحمد عبد المنعم وعمر كمال عبد الواحد ومحمد هاني ومروان عطية ومحمود عبد المنعم كهربا، بخلاف 3 لاعبين في منتخبات أخرى، علي معلول مع منتخب تونس، وأليو ديانج في منتخب مالي، وبيرسي تاو في جنوب أفريقيا، بجانب غياب الثنائي حمزة علاء وكريم الدبيس للتواجد مع المنتخب الأولمبي.

واستبعد مارسيل كولر كلا من أحمد عبدالقادر ورضا سليم وكريم نيدفيد ومحمود متولي وأحمد نبيل كوكا وخالد عبدالفتاح بسبب الإصابة بجانب استبعاد صلاح محسن لأسباب فنية.