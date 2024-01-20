موعد إجازة 25 يناير.. بأجر كامل للقطاعين الخاص والحكومي

يحصل الموظفون على ثاني إجازة لهم في العام الحالي 2024، بمناسبة الاحتفال بأعياد الشرطة وذكرى 25 يناير، حيث حدد مجلس الوزراء موعد إجازة 25 يناير، وهي إجازة بأجر كامل للقطاعين الخاص والحكومي.

موعد إجازة 25 يناير

ووفقا لقوانين العمل المعمول بها في البلاد، ونص الدستور، وقرار رئيس مجلس الوزراء فإن موعد إجازة 25 يناير، سيكون يوم الخميس المقبل، للعاملين بالقطاعين الخاص والحكومي.

ونصَّت مواد قانون العمل، الصادر برقم 12 لسنة 2003، على أن يحصل العاملون بالقطاع الخاص على هذه الإجازة، وكل الإجازات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وهي إجازات رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.

كذلك نصت مواد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، على حصول العاملين بالجهاز الإداري للدولة على إجازة بمناسبة 25 يناير، بعد صدور قرار بها من رئيس مجلس الوزراء.

أنواع الإجازات الرسمية

جدير بالذكر أن مواد قانون العمل للعاملين بالقطاع الخاص، من المواد من 45 إلى 52 حددت أنواع الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العاملون بالقطاع الخاص، والأجر المقابل لها.

كما حددت هذه المواد، أنه يحق لصاحب العمل بالقطاع الخاص، أن يستدعي العامل في يوم إجازته الرسمية، لحاجة ومصلحة العمل لوجود العامل في مقر العمل، شرط أن يحصل العامل على مثلي الأجر في هذا اليوم، وإذا وافق يوم إجازته الأسبوعية وحضر للعمل، يحصل على أجر ثلاثة أيام من راتبه الأساسي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.