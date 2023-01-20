هل يوم 25 يناير إجازة رسمية؟.. اعرف موقف القطاعين الخاص والحكومي

تُجيب «الوطن» في التقرير التالي، عن سؤال هل يوم 25 يناير إجازة رسمية؟ بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي، إذ أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس 26 يناير 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات.

تفاصيل ترحيل إجازة 25 يناير

وتشمل إجازة 26 يناير الجاري، المصالح الحكومية، والهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، بدلا من الأربعاء 25 من الشهر نفسه.

وأكدت مصادر حكومية، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول مستمرة كما هي في المدارس والجامعات يوم الخميس.

هل يوم 25 يناير إجازة رسمية بالنسبة للقطاع الخاص؟

وحسم حسن شحاتة وزير القوى العاملة، موقف إجازة 25 يناير، في بيان له: «الخميس 26 يناير 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدلاً من يوم الأربعاء 25 يناير، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة».

وعممت وزارة القوى العاملة منشوراً على مديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة المنشآت الخاصة، موضحة فيه أن يوم الخميس المقبل، الموافق 26 يناير 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في شركات القطاع الخاص.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد موعد الإجازات الرسمية لكل العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة، وفي ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 355 لسنة 2023، بشأن تحديد إجازة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.