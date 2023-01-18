تعرف على موعد إجازة 25 يناير 2023.. رسمية ومدفوعة الأجر

ينتظر الكثير من المواطنين، خاصة العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، إعلان موعد إجازة 25 يناير 2023، خلال هذه الأيام، وذلك باعتبارها الإجازة الرسمية المنتظرة حاليا، حيث تكون من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر بشركات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.

موعد إجازة 25 يناير 2023

ومن المنتظر خلال الساعات المقبلة، أن يصدر قرارا رسميا، بموعد إجازة 25 يناير 2023، حيث أنه لم يصدر قرار رسمي بموعدها حتى الآن، وتكون هذه الإجازة بمناسبة عيد الشرطة، مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وتوقع مصدر حكومي، أنه سيتم ترحيل إجازة 25 يناير 2023 من يوم الأربعاء إلى يوم الخميس التالي له، مؤكدا أن موعد إجازة 25 يناير سيحسم خلال الساعات المقبلة.

الإجازات الرسمية في 2023

هناك إجازات رسمية، في عام 2023، وجميعها تكون مدفوعة الأجر وموزعة كالتالي:

- عيد الشرطة: 25 يناير.

- عيد شم النسيم: 17 إبريل 2023.

- عيد الفطر: الإجازة تبدأ من 21 وحتى 24 إبريل.

- عيد العمال: 1 مايو.

- إجازة 30 يونيو: 30 يونيو.

- وقفة عرفات: 28 يونيو.

- عيد الأضحى المبارك: من يوم 29 يونيو وحتى 2 يوليو.

- رأس السنة الهجرية: الأول من المحرم بالتقويم الهجري.

- ثورة 23 يوليو: 23 يوليو.

- المولد النبوي: 12 ربيع الأول ويوافق 16 سبتمبر 2023.

- عيد القوات المسلحة وحرب أكتوبر: 6 أكتوبر.