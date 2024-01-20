منخفض جوي يضرب المحافظات الاثنين.. عاصفة وأمطار غزيرة

حذّرت غرف الأزمات والطوارئ بمحافظات الوجه البحري، ومدن القناة، من منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة، وكذلك سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، ورياح عاصفة، يوم الاثنين المقبل.

وتوقعت غرف العمليات بالمحافظات، من خلال التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية المصرية، نشاط حركة الرياح، خاصة أثناء فترات النهار، على أغلب محافظات الوجه البحري.

تقلبات مناخية ورياح

يشهد طقس الاثنين المقبل، حسبما جاء في تقرير غرف الأزمات والطوارئ، هبوب رياح عاصفة تصل سرعتها ما بين 55 حتى 65 كيلو/ ساعة، تؤدي إلى ارتفاع كبير في حركة الأمواج بمياه البحر الأبيض المتوسط، التي تشهد ارتفاعًا ما بين 2.5 إلى 3.5 متر، وتؤثر على حركة الملاحة والصيد بمياه البحر المتوسط.

الابتعاد عن الأشجار بالطرق العامة والفرعية

ونوهت غرف عمليات الأزمات والطوارئ بمحافظات الوجه البحري، إلى أنّ سرعة الرياح، قد ينتج عنها سقوط أشجار على الطرق الفرعية أو الرئيسية، وهو ما يتطلب توخي الحظر من قبل قائدي السيارات، والمارة من المواطنين، حفاظًا عليهم من أي ضرر قد يحدث.