تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة تضرب البلاد في هذا الموعد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من سقوط أمطار غزيرة خلال الفترة المقبلة، وبالرغم من أن كل الأنحاء تشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة حتى يوم الأحد المقبل، إلا أن هناك تحذيرا عاجلا من الأرصاد الجوية حول سقوط أمطار غزيرة، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر، ويسود طقس دافئ نهارا على شمال الصعيد والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، ويكون دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى يوم الأحد المقبل.

تحذير عاجل من الأرصاد.. سقوط أمطار غزيرة الأسبوع المقبل

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريح لـ«الوطن»، أنه اعتبارا من يوم الاثنين المقبل من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري، ويكون هناك انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح بين 4 إلى 5 درجات مئوية، يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق، ما يزيد الإحساس من برودة الطقس.

ولفتت غانم إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة بنسبة 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وتنخفض درجات الحرارة مرة أخرى بقيمة تتراوح بين 4 و5 درجات مئوية بدءا من يوم الإثنين المقبل، وتأتي كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 09 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 11 درجة مئوية.