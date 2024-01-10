اضطراب حركة الملاحة وأمطار على عدة مناطق.. حالة الطقس اليوم الأربعاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء، إذ تتساقط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، وكذلك نشاط الرياح على بعض المناطق، بالإضافة إلى حدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

حالة الطقس اليوم

وذكرت «الأرصاد»، أن اليوم يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، يكون دافئًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مشيرة إلى وجود تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة، الممطرة على مناطق من شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، كالتالي:

- أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

- خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

- خفيفة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

- وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية كذلك من نشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط؛ ما يعمل على اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج بقيم تتجاوز 3 أمتار، وهي العوامل التي تعمل مجتمعة على زيادة الإحساس بالبرودة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأربعاء، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 11 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 07 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 11 درجة مئوية.