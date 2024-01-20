حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد.. أمطار خفيفة في عدة مناطق

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتكون حالة الطقس شديد البرودة في الصباح الباكر وليلا على جنوب البلاد، بينما يكون بارد على معظم الأنحاء.

حالة الطقس غدا الأحد

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها عن حالة الطقس غدا، أنه من المتوقع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة أيضا.

وتبدأ موجة من الطقس المتقلب يوم الاثنين المقبل بانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على جميع الأنحاء، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري، ونشاط للرياح يزيد من الشعور ببرودة الطقس.

درجات الحرارة غدا الأحد

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 12 درجة مئوية.