اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «تهجير الفلسطينيين» مخطط إسرائيلي مشبوه يصطدم بإرادة مصرية

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- بدأ بتشريد 950 ألف مواطن عام 1948.. والاحتلال يقصف سكان ﻏﺰة لدفعهم للهجرة.

- «ﺗﻬﺠﻴﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ».. ﻣﺨﻄﻂ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻰ ﻳﺼﻄﺪم ﺑﺈرادة ﻣﺼﺮﻳﺔ.

- «استهداف المنازل وقصف المستشفيات ونشر الرعب بين المدنيين وتجويعهم وبناء المستوطنات» آليات طرد سكان القطاع.. والمستوطنون يهاجمون سكان الضفة لتهجيرهم.

- «فهمي»: المخطط فكرة كامنة في العقل الصهيوني منذ سنوات.. و«الرقب»: الموقف المصري أفشل المخطط.. و90% من سكان القطاع لن يهاجروا إذا أتيحت لهم الفرص

- «مدبولي» يتفقد مشروعات تنمية أسوان: المجمعات الحكومية حققت نقلة نوعية في خدمة أبناء الريف

- رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء: اﻟﺸﺒﺎب المﺼﺮى فى ﺣﺎل ﺗﺪرﻳﺒﻪ وﺗﺄﻫﻴﻠﻪ فى ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻃﻔﺮة ﻛﺒﻴﺮة.

- اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎلي: ﺑﺪء ﺧﻄﻮات إﻧﺘﺎج دواءﻳﻦ ﻣﺼﺮﻳﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ

- ﻋﺎﺷﻮر: ﻧﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻷﺑﺤﺎث إﻟﻰ ﻣُﻨﺘﺠﺎت ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ المﺤﻠﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد

- ﺷﻜﺮي: وقف إطلاق النار في «ﻏﺰة» اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻹﻧﻬﺎء اﻟﻌﻨﻒ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

- ﻗﻮات اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ ﻗﺼﻒ اﻟﻘﻄﺎع وﺗﺴﺮق ﺟﺜﺎﻣﻴﻦ اﻟﺸﻬﺪاء

- «اﻹﺳﻜﺎن»: ﺗﻴﺴﻴﺮات ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ أراﺿﻰ الاستثمار ﺑﺎﻟﻤﺪن اﻟﺠﺪﻳﺪة

- اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺒﺎت «ﻣﻮدة» ﻟﻠﻤﺨﻄﻮﺑﻴﻦ

- «اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ»: اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ 24 أﻟﻔﺎ ً ﺑـ16 ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ.. و«اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ» اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎرى

الصفحة الثانية

- «تل أبيب» تواجه خطوطا ً حمراء في تنفيذ أهدافها من الحرب على غزة.

- «تهجير الفلسطينيين» مخطط إسرائيلي مشبوه يصطدم بإرادة مصرية

- «احتلال الأرض».. خطة بدأت بتشريد 950 ألف مواطن عام 1948

- «تل أبيب» تدعو سكان غزة للهجرة وتشجع العالم على استقبال 2.4 مليون فلسطيني.. صحاب الأفكار المتطرفة أصبحوا وزراء حكومة «نتنياهو»

- «محمود»: الجميع في إسرائيل يؤيدون التهجير للفلسطينيين.

- «تصفية بلا قيود».. «قصف وحصار وتجويع وإبادة جماعية للمدنيين»

- متخصصة في الشئون الفلسطينية: إسرائيل تشن حربا انتقامية ضد أهالي غزة.. وتستهدف المنازل والمستشفيات والأطقم الطبية والصحفية والمساجد والكنائس

- مسئول أممي: القطاع يواجه أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي المسجلة عامليا

- د. طارق فهمى: الشعب الفلسطيني مبدع في استحداث الحلول ويتمسك بوطنه وأرضه

- أستاذ العلوم السياسية: موقف «القاهرة» الحاسم فرض التوازن على المجتمع الدولي

- المخطط فكرة كامنة في العقل الصهيوني منذ سنوات طويلة.. وحرب غزة أعادت طرح الفكرة وتسويقها

الصفحة الثالثة

- «بناء المستوطنات».. سلاح الاحتلال لطرد ساكن الأرض الأصليين

- «هريدى»: المستوطنون يشنون هجمات منظمة لتهجير سكان الضفة تزامنا ً مع محاوالت ترحيل أهالى غزة.. ويكتبون عبارة «النكبة الثانية قادمة» على جدران المنازل الفلسطينية.. ووزير المالية الإسرائيلي يطالب بتخفيض عدد سكان القطاع إلى 100 ألف لتوفير الحماية للمستوطنين

- «موقف حازم».. القيادة المصرية فرضت «خطوطا حمراء» » لإحباط المخططات الشريرة لتصفية القضية

-«سلامة»: مواقف «القاهرة» السياسية قائمة على مبادئ القانون الدولي وتستند على العدالة والحق

-مصر لم ترضخ لضغوطات هي الأكبر على مدار 100 عام لإيمانها بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم

- د. محمد عبود يكتب: يسألونك عن التهجير

- د. أيمن الرقب: 90% من سكان القطاع لن يهاجروا إذا أتيحت لهم الفرص

- قيادى بحركة «فتح»: أطماع الاحتلال «اقتصادية» ومخطط التهجير فشل بفضل الموقف المصري

- نجلى رفض السفر للدراسة والعمل في الخارج بعد هدم منزلنا.. وقال لي «سأبنى مستقبلى هنا»

الصفحة الرابعة

- رئيس الوزراء يتفقد مشروعات خدمية وتنموية في أسوان ويشيد بدور مركز إبداع مصر الرقمية في دعم ريادة الأعمال

- «مدبولى»: يسهم في إعداد كوادر رقمية وتمكينها من الحصول على فرص عمل متميزة.. و«المجمعات الحكومية» نقلة نوعية في خدمة أبناء الريف

- «التنمية المحلية»: انطلاق الجزء الثاني من «إعداد القادة» لخلق كوادر شبابية مدربة

- «التخطيط»: قاعدة بيانات لـ50 ألف شاب من مستفيدى «ريادة الأعمال»

- استراتيجية المركز ترتكز على وثائق محورية أبرزها «رؤية مصر 2030»

- «آمنة»: الدورة تتضمن 102 ساعة تدريب وتستهدف تنمية مهارات العاملين بالمحليات

- محمد مصطفى أبو شامة يكتب: ماذا تفعل إيران في «الشرق الأوسط»؟

الصفحة الخامسة

- «المركزى المصرى» يمد العمل بنسبة 25% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عاماً آخر

- التعليمات تلزم البنوك بتوجيه 10% لتمويل الشركات الصغيرة وإجمالى محفظة التسهيلات بكل بنك

- «بلومبرج»: «البنك الأهلى» وكيل التمويل الأول فى مصر وأفريقيا العام الماضى

- «المصرف المتحد» يحصد «أكثر البنوك الإسلامية» استدامة

-«الزراعي المصري» يُحقّق معدلات نمو كبيرة بنهاية 2023

- «التعمير والإسكان» توقع عقد مقاولات مع «CRC-DORRA» لتنفيذ مشروع بالشيخ زايد

- بدء تسليم مشروع «Nmq» فى الشيخ زايد 2027

الصفحة السادسة

- «آسر»: أعادنى للزمن الماضى.. وأخضع للعلاج الطبيعى بسبب الإصابات

- «أمينة»: الكواليس كانت «مرعبة» وفخورة بتقديمه.. واستعنا بخبراء من كوريا

- «آدم»: شخصيتى مختلفة عنى وتدربت لأول مرة على السلاح

- «لافينيا»: شعرت بالخوف أثناء التصوير ولن أترك التمثيل

- «سلامة»: كتبت الفيلم فى 20 عاماً ولن أستعين بأطفال فى أعمالى المقبلة

- «فهمى»: نجحنا في تقديم صورة للأكشن برؤية مصرية.. ووفاة «درويش» كانت صدمة

الصفحة السابعة

-بديل «صلاح».. المنتخب يختتم تدريباته استعداداً لـ«كاب فيردى» و«فيتوريا» يحذر من المنافس

- المغرب تحمل آمال العرب فى التأهل وتنزانيا بدون مدربها أمام زامبيا

- سيناريوهات التأهل.. 3 فرص تنتظر الفراعنة لاستكمال المشوار

- ضياء السيد: دفاعات الفراعنة «عايزة وقفة».. والنجمة الثامنة ليست بعيدة

الصفحة الثامنة

- بطولات نسائية.. 4 نجمات يتنافسن على «شباك التذاكر».. «خياطة ونجارة وبرمجة»

- مواهب الأطفال المدفونة فى مواجهة «فرط الحركة»

- عائلة «خزفية».. الأب حوّل الطين إلى تحف والأبناء وصلوا بها للعالمية.. «بومة ونسناس».. حيوانات نادرة فى ضيافة «أمير»

- طعمه لا يقاوم.. «سمك عيار 24» يبهر الأجانب في الغردقة

- حباً في الحضارة المصرية.. سائحو الأقصر يفضلون «العدس» لمواجهة البرد