تقارير إسرائيلية: طاقم نتنياهو رصد جالانت أثناء تسجيل مجريات اجتماعات أمنية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل منذ قليل، إن وسائل إعلام إسرئيلية أكدت أن طاقم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رصد وزير الحرب، يوآف جالانت، أثناء تسجيله لمجريات الاجتماعات الأمنية على شريط صوتي.

وأفادت «القاهرة الإخبارية»، نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن جالانت حاول اقتحام مكتب نتنياهو، وكادت الأوضاع تتطور إلى شجار بالأيدي، كما هدد جالانت وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديمر، باستدعاء «قوة جولاني»، للسيطرة على الوضع في وزارة الأمن.

كما أشارت «القاهرة الإخبارية»، نقلاً عن التقارير الإسرائيلية، إلى أن جالانت يمتنع أحياناً عن الرد على اتصالات مكتب نتنياهو، لأيام كاملة.