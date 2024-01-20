خالد الجندي يشيد بجهود وزارة الأوقاف في دعم غزة: موقف مشرف

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بموقف وزارة الأوقاف في مساعدة أهلنا بغزة، قائلاً: «موقف مشرف للوزارة وسط إصابة الكثيرين بحالة من الفتور، والبعض صارت كل علاقتهم بغزة الأخبار التي يسمعونها أحياناً وربما حتى الأخبار لم تعد تحرك ساكناً ويصل الأمر أنَّ دماء الشهداء قد لا تستنفر الحمية ومشاعر الإخاء والإنسانية».

وأضاف «الجندي»، في حواره ببرنامج «لعلهم يفقهون»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ استمرار الأخبار قد يولد نوعا من التجمد يصيب الناس، قائلاً: «انشغالنا صار بأمور في منتهى التفاهة والتي لا حصر لها».

20 طن لحوم من صكوك الإطعام مساعدات «الأوقاف» لغزة

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: «دفعات المساعدات الجديدة لأهالي قطاع غزة من وزارة الأوقاف تأتي في إطار جهود الدولة المصرية في دعم الأشقاء والقضية، والتي تكونت من مساعدات غذائية 20 طن لحوم من صكوك الإطعام، و20 طن سلع غذائية يتم إرسالها عاجلاً في شهر رجب الحالي، وإجمالي ما تم تقديمه من الوزارة لأهالي غزة حوالي 70 طنا من لحوم الإطعام و220 طنا من السلع الغذائية، و30 مليون جنيه من خلال تحيا مصر، و60 مليون جنيه قدمت في صورة سلع، وإجمالي المساعدات العينية تقدر بأكثر من 100 مليون جنيه».