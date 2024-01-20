طوارئ في 17 محافظة بعد توقعات بسقوط أمطار غزيرة خلال أيام

أعلنت غرف العمليات في 17 محافظة، رفع درجة الاستعداد القصوى، وحالة الطوارئ، للتعامل مع موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة، التي من المتوقع أن تضرب المحافظات خلال الأيام المقبلة.

أوضحت غرف العمليات، خريطة سقوط الأمطار، التي تبدأ الإثنين 22 المقبل، وتستمر حتى الخميس 25 يناير الجاري، مع تفاوت في نسبة سقوط الأمطار ما بين عزيزة إلى متوسطة، وذلك بنسبة تتراوح بين 60% إلى 40%، وتمتد فرص سقوط الأمطار إلى القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، مع انخفاض في درجات الحرارة.

خريطة سقوط الأمطار في المحافظات

وذكرت غرف العمليات في المحافظات، أن خريطة سقوط الأمطار تضم 17 محافظة وهى: «القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، الدقهلية، بورسعيد، الغربية، الشرقية، المنوفية، الفيوم، المنيا، بني سويف، أسيوط،» وتكون بنسب متفاوتة من 60% إلى 40%.

نشاط للرياح وتأثير الشبورة المائية

أعلنت غرف العمليات المركزية في المحافظات، تعرض المحافظات إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، التي تعمل على خفض درجات الحرارة، مع تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة، على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية خلال الأيام المقبلة.

وجّهت غرف العمليات في المحافظات، الأجهزة المعنية في كل محافظة، باتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعامل مع موجة الطقس السيئ، خلال الأيام المقبلة، وجاءت كالآتي:

- عقد غرفة العمليات المركزية، وربطها بغرف العمليات الفرعية في المدن والمراكز لمتابعة حالة الطقس على مدار الساعة.

- تطهير بالوعات الصرف الصحي لاستيعاب كمية الأمطار.

- تثبيت اللوحات الإعلانية في الشوارع والميادين، تجنبًا لوقوع الحوادث مع الرياح الشديدة.

- مناشدة المواطنين بعدم النزول أثناء الأمطار الغزيرة لاسيما كبار السن.

- عدم النظر من النوافذ أثناء الرعد والبرق.

- عدم القيادة بسرعات كبيرة على الطرق الرئيسية أثناء الشبورة الكثيفة والأمطار .