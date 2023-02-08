حالة الطقس غدا.. شديد البرودة ليلا مع انحسار فرص سقوط الأمطار

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، استقرار حالة الطقس غدا، وسط انحسار فرص سقوط الأمطار على السواحل الغربية للبلاد، وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% لن تؤثر على الأعمال اليومية.

حالة الطقس غدا

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان لها، أن الطقس الغد مائل للبرودة على شمال وجنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وصولا لشمال الصعيد، فيما يسود طقس معتدل خلال ساعات النهار بجنوب سيناء وجنوب الصعيد ومع بداية المساء يسود طقس بارد بمختلف أنحاء الجمهورية، مع نشاط للرياح على السواحل الشمالية الشرقية ومدن جنوب سيناء.

درجات الحرارة غدا

وسجلت درجات الحرارة غدا الخميس بمدن ومحافظات الجمهورية وفقًا للأرصاد الجوية، ما يلي:

- القاهرة 17- 09

- العاصمة الإدارية 17 - 09

- أكتوبر 17 - 09

- بنها 18 - 09

- دمنهور 17 - 10

- وادي النطرون 18 - 10

- كفر الشيخ 17 - 11

- المنصورة 17 - 09

- الزقازيق 18 - 10

- شبين الكوم 17 - 10

- طنطا 17 - 11

- دمياط 17 - 11

- بورسعيد 17 - 10

- الإسماعيلية 18 - 09

- السويس 17 - 10

- شلاتين 17 - 15

- العريش 16 - 10

- رفح 16 - 09

- رأس سدر 16 - 11

- نخل 14 - 05

- كاترين 10 - 03

- الطور 20 - 11

- طابا 17 - 11

- شرم الشيخ 23 - 14

- الإسكندرية 16 - 10

- العلمين الجديدة 15 - 10

- مطروح 15 - 10

- السلوم 15 - 09

- سيوة 17 - 05

- رأس غارب 22 - 11

- الغردقة 21 - 11

- سفاجا 23 - 12

- مرسى علم 23 - 12

- شلاتين 24 - 14

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 23 - 16

- رأس حدربة 23 - 14

- الفيوم 18 - 08

- بني سويف 18 - 08

- المنيا 19 - 05

- أسيوط 19- 6

- سوهاج 17 - 8

- قنا 22 - 08

- الأقصر 23 - 7

- أسوان 24 - 10

- الوادي الجديد 25 – 06

- أبو سمبل 24 09