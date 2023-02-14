«الأرصاد»: طقس بارد غدا على أغلب الأنحاء مع توافر فرص سقوط الأمطار

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس الغد بارد في الصباح الباكر، ومائل للبرودة خلال النهار على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الغربية، في حين يسود طقس معتدل الحرارة غدا على محافظات شمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب البلاد.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، إلى وجود نشاط للرياح بمناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وسيناء وجنوب الصعيد، لافتة إلى أن طقس الغد شديد البرودة على أغلب الأنحاء مع بداية ساعات المساء، تزامنًا مع استمرار تكون الصقيع على المزروعات بمناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى استمرار فرص سقوط الأمطار، بداية من شمال البلاد وشمال وجنوب الوجه البحري وعلى الإسكندرية ومدن القناة والسواحل الشرقية للبلاد، وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد، وخليج السويس والقاهرة الكبرى.

حالة الطقس غدا

ولفتت الأرصاد الجوية، إلى استمرار تعمق المنخفض الجوي القادم من جنوب شرق أوروبا في طبقات الجو العليا، مع استمرار انخفاض الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، خلال ساعات الصباح والليل المتأخرة.

درجات الحرارة

وسجلت درجات الحرارة غدا على مدن الجمهورية، وفقا لتوقعات هيئة الرصاد الجوية ما يلي:

- القاهرة 17 -09

- العاصمة الإدارية 17 - 09

- أكتوبر 17 - 09

- بنها 17 - 10

- دمنهور 16 - 10

- وادي النطرون 17 - 09

- كفر الشيخ 16 - 10

- المنصورة 17 - 10

- الزقازيق 17 - 10

- شبين الكوم 17 - 09

- طنطا 17 - 09

- دمياط 16 - 10

- بورسعيد 17 - 11

- الإسماعيلية 18 - 07

- السويس 17 - 09

- شلاتين 16 - 09

- العريش 16 - 10

- رفح 17 - 08

- رأس سدر 16 - 09

- نخل 16 - 02

- كاترين 11 - سالب واحد

- الطور 12 - 09

- طابا 15 - 10

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 16 - 10

- العلمين الجديدة 16 - 10

- مطروح 15 - 08

- السلوم 14 - 07

- سيوة 17 - 05

- رأس غارب 20 - 11

- الغردقة 24 - 12

- سفاجا 24 - 12

- مرسى علم 25 - 14

- شلاتين 24 - 15

- حلايب 22 - 14

- أبو رماد 23 - 14

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 17 - 09

- بني سويف 17 - 06

- المنيا 17 - 07

- أسيوط 18 - 05

- سوهاج 19 - 07

- قنا 22 - 08

- الأقصر 23 - 09

- أسوان 24 - 09

- الوادي الجديد 20 - 10