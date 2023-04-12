الأرصاد: استمرار انخفاض الحرارة غدا مع تلاشي فرص سقوط الأمطار (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إنَّ الأمطار التي شهدتها أغلب المحافظات بالأمس ستمتد حتى القاهرة الكبرى وحتى مساء اليوم توجد أمطار على أغلب المحافظات بشمال البلاد، وحتى أمطار شمال الصعيد سيكون عليها أمطار خفيفة، وبعض المناطق من جنوب سيناء، والأجواء اليوم ستكون أجواء شتوية بها كل العناصر الجوية للشتاء، موضحة أنَّ غدًا سيكون هناك استمرار لانخفاض درجات الحرارة، ولكن فرص الأمطار تبدأ تنخفض وتتلاشى من المناطق الداخلية وتنحصر فقط على السواحل الشمالية للبلاد، ولكن سيكون هناك استمرار لانخفاض درجات الحرارة.

التحسن بالأجواء سيكون بدءا من يوم الجمعة المقبلة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هالة الحملاوي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أن التحسن بالأجواء سيكون بدءا من يوم الجمعة المقبلة، إذ نتأثر بمرتفع جوي بطبقات الجو العليا وتبدأ درجات الحرارة تتجه نحو الارتفاع ونبدأ نشعر بالارتفاعات الطفيفة والتدريجية بدرجات الحرارة، وسيكون هناك زيادة بفترات سطوع أشعة الشمس وتكون شبورة مائية بفترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد أنَّ الأمطار التي كانت بالأمس ومتوقع سقوطها اليوم هي أمطار رعدية ويتساقط معها حبات البرد، وهي أمطار شدتها مختلفة.