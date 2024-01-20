يحتاج مؤازرة جمهوره.. ناقد فني يكشف كواليس انهيار محمد منير في جنازة شقيقته

علق الناقد الفني محمود قاسم، على مشهد انهيار الفنان الكبير محمد منير بعد وصوله لتشييع جثمان شقيقته من مسجد الحصري في أكتوبر، مشيرًا إلى أن المشهد مؤلم لأن أسرته هي حياته، لأنه لم يتزوج ووهب حياته لأسرته.

محمد منير فنان لا يمكن تكراره

وأضافت الإعلامية هبة جلال خلال برنامجها «الخلاصة» المذاع على شاشة «المحور»، أن الكينج محمد منير فنان لا يمكن تكراره، ولكن الموت حكم سماوي مكتوب علينا كلنا، وربنا يخفف عنه، مشددة على أن «منير» أسعد ملايين المصريين خلال مسيرته الحافلة بالأغاني.

وأشار «قاسم» إلى أن منير فقد شقيقته وقبل ذلك شقيقه، وبالتالي فقد فَقَد اثنين من أعمدة الأسرة، مضيفًا أن محمد منير بحاجة إلى مؤازرة قوية جدًا من جمهوره الذي أسعده على مدار العقود الماضية.

وواصل: «الكينج محمد منير له مكانة خاصة في قلوب المصريين، وأعزيه، وربنا يرحم شقيقته وتكون آخر الأحزان».