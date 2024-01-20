توفير أسماك بأسعار مخفضة أمام مجلس مدينة بيلا بكفر الشيخ غدا

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توفير الأسماك الحية بأسعار مخفضة أمام ديوان مجلس مدينة بيلا، غدا الأحد، وذلك ابتداء من الساعة 8 صباحا، ضمن مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة بلغت نسبة التخفيض عليها حوالي 30%.

التوسع في معارض بيع السلع الأساسية والمواد الغذائية

وحرصت محافظة كفر الشيخ، خلال الفترة الماضية، على التوسع في معارض بيع السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، تنفيذا لمبادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.

تخفيضات كبيرة على السلع المعروضة

وتشهد معارض بيع السلع الأساسية والمواد الغذائية في كفر الشيخ، إقبالا كبيرا من المواطنين من أبناء المحافظة، نظرا لوجود تخفيضات كبيرة على السلع المعروضة، وتنوع المنتجات، إذ وصلت نسب التخفيضات من 15 لـ25% على سلع «السكر، والزيت، والعدس، والفول، والألبان، والجبن، والمكرونة، والأرز»، بالإضافة إلى خفض 15% على «الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض».