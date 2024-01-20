«صحة كفر الشيخ»: استمرار ندوات التوعية بتنظيم الأسرة والقضية السكانية

أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، استمرار ندوات التوعية بتنظيم الأسرة والقضية السكانية والتي يتم تنظيمها بجميع مساجد كفر الشيخ، بالتعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف وقطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان.

تقديم خدمات تنظيم الأسرة بجودة عالية مجانا

وشدّد وكيل الوزارة على تواجد جميع العيادات المتنقلة في أنحاء القرى بالمحافظة خصوصاً المناطق النائية، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بجودة عالية بالمجان، مشيراً إلى تواجد العيادات المتنقلة بالقرب من معظم المساجد قبيل وبعد صلاة الجمعة كل أسبوع.

تحسين مستوى خدمات تنظيم الأسرة المجانية

وأشاد وكيل وزارة الصحة، بالجهود المبذولة لفريق مقدمي الخدمات بالعيادات المتنقلة بكفر الشيخ، لتحسين مستوى خدمات تنظيم الأسرة المجانية، لتستفيد منها السيدات بشكل مباشر وفعال.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محروس الخولي، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، أنّه يتم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة للمواطنات المنتفعات بالمجان من خلال العيادات المُتنقلة، لافتاً إلى استمرار تقديم الخدمات بالعيادات المتنقلة والقوافل الطبية في كل القرى بالمحافظة.