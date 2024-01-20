مصرع مسن وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بحدائق أكتوبر

لقي مسن على المعاش مصرعه، وأصيب 3 أشخاص آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الفيوم بحدائق أكتوبر، وجرى نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي بطريق الفيوم.

على الفور انتقل المقدم فريد معاذ رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث وبالانتقال تبين أثناء سير سيارة ملاكي يقودها عامل مصاب بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، اصطدم بسيارة ملاكي يقودها مسن على المعاش «متوفى» وبصحبته 2 آخرين مصابين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، وتم التحفظ على السيارة الأولى وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.