لورا عماد طليقة شريف منير تنجو من موت محقق في حادث سير

تعرضت الفنانة المُعتزلة لورا عماد، طليقة الفنان شريف منير، لحادث سير، تحطمت بسببه مُعظم أجزاء السيارة من الجانب الأيمن ومن الأمام، ونجت لورا بعد هذا الحادث من موت محقق.

وكتبت لورا، عبر صفحتها على إنستجرام، تدوينة قالت فيها: «عمري ما عملت حادثة في حياتي، وطول عمري بقول إن الخوف من الناس اللي بتسوق حواليك مهما كنت انت بتعرف تسوق، وإن اللي ربنا كتبهولك هتشوفه، وإنك متملكش في نفسك ولا في اللي حواليك حاجة غير إنك تدعي لنفسك وللي حواليك إن ربنا يحفظنا ويلطف بينا».

وأضافت: «أما اهم اكتشاف اكتشفته أن الزحمة أأمن بكتير من الشوارع الفاضية السريعة الجاذبة لمحبي السرعة أما الحاجة الثانيه اللي عارفاها من زمان، إن اللي بيمشي مبيتعبش بس بيسيب ناس اتكسر قلبهم لأنهم حبوك من قلبهم، بشكرك يارب إني مكسرتش قلب حد وإني طلعت منها على خير».

واختتمت تدوينتها قائلة: «ربنا يحفظكم كلكم ويحفظ أولادكم من شر الطريق وشر الناس المستهترة وإن محدش مات حتى لو كان هو اللي غلطان لأني مش عارفة كنت هبقى عاملة إيه لو كان حد مات حتى وإن كان هو الغلطان، أرجوكم ارحموا أهاليكم ومتموتهمش وهما عايشين».