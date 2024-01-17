مصرع فني تبريد وتكيف وإصابة زوجته وحماه وحماته في حادث تصادم بالوراق

لقي فني تبريد وتكيف مصرعه، وأصيبت زوجته وحماه وحماته بسحجات وكدمات متفرقة في حادث تصادم بدائرة القسم، ونقل الجثمان إلى المستشفى.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع شمال الجيزة، يفيد فيه مصرع فني تبريد وتكيفات وإصابة زوجته وحماه وحماته بإصابات طفيفة في حادث تصادم سيارتين بدائرة القسم، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله المقدم محمد طارق رئيس المباحث إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.