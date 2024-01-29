أسعار الغسالات النصف أتوماتيك 12 كيلو 2024.. اعرف مميزات كل واحدة

تهتم الفتيات المقبلات على الزواج والسيدات بشكل عام بمعرفة أسعر الأجهزة الكهربائية لتجديد المستهلك أو تحديث الموجودة منها بأجهزة أفضل توفر في استهلاك الكهرباء، لذا نستعرض أسعار الغسالات النصف أتوماتيك 12 كيلو.

أسعار الغسالات النصف أتوماتيك 12 كيلو

وتختلف أسعار الغسالات النصف أتوماتيك 12 كيلو من شركة إلى أخرى بحسب المميزات، حيث تبدأ من 2800 جنيه إلى 14 ألف جنيه، وفيما يلي نستعرض الأسعار.

أسعار الغسالات النصف أتوماتيك 12 كيلو تورنيدو

- غسالة ملابس فوق أتوماتيك تورنيدو، سعة 11 كيلو، باب هيدروليك، TWE-TLD11RBK.

- سعر غسالة تورنيدو نصف أوتوماتيك 12 كيلو، TWH-Z12DNE-W(BL)، بسعر 6279 جنيها.

- سعر غسالة ملابس تورنيدو نصف أوتوماتيك، 12 كيلو، TWH-Z12DNE-W(RD)، بسعر 6279 جنيها.

- سعر غسالة نصف أوتوماتيك 12 كيلو، بحوضين من تورنيدو، TWH-Z12DNE-W-، تعبئة أمامية، بسعر 6999 جنيها.

غسالة ملابس تورنيدو نصف أوتوماتيك 12 كيلو، TWH-Z12DNE-W، بمعدل دوران 1200 لفة في الدقيقة، ضمان 5 سنوات.

- سعر الغسالة 12 كليو تورنيدو نصف أوتوماتيك، TWH-Z12DNE-W(BK)، بسعر 6279 جنيها.

- سعر غسالة تورنيدو نصف أوتوماتيك 12 كيلو طلمبة، TWH-Z12DNEP-W(BL) 5.0، بسعر 6629 جنيها.

- سعر غسالة تورنيدو نصف أوتوماتيك، 12 كيلو طلمبة، TWH-Z12DNEP-W(BK) 5.0، بسعر 6629 جنيها.

- سعر غسالة تورنيدو هاف أوتوماتيك 12 كيلو، بمعدل دوران: 1200 لفة في الدقيق، مزودة بطلمبة لصرف المياه، 5 سنوات ضمان، بسعر 6629 جنيها.

- سعر غسالة تورنيدو هاف أوتوماتيك، 12 كيلو، بمعدل دوران 1200 لفة في الدقيقة، مزودة بطلمبة لصرف المياه، مصر5 سنوات ضمان مجاني شامل، بسعر 7679 جنيها.

- سعر غسالة ملابس تورنيدو فوق أوتوماتيك 12 كيلو طلمبة أبيض TWT-TLN12LWT، بسعر 14 ألفا و129 جنيها.

- سعر غسالة ملابس تورنيدو 12 كجم، TWT-TLN12LDS، بسعر 14 ألفا و859 جنيها.

أسعار الغسالات النصف أتوماتيك 12 كيلو توشيبا

- سعر غسالة نصف أوتوماتيك 12 كيلو تحميل من الأعلى بموتورين من توشيبا، بسعر 10 آلاف و150 جنيها.

- سعر غسالة توشيبا هاف أوتوماتيك 12 كيلو، بمعدل 1400 لفة في الدقيقة، حلة العصر استانلس ستيل مقاومة للصدأ، 5 سنوات ضمان، VH-1210SP بسعر 8679 جنيها.

- غسالة ملابس توشيبا، تحميل علوى 11 كيلو، AW-UK1100HUPEG، بسعر 16 ألفا و949 جنيها.

أسعار الغسالات النصف أتوماتيك 12 كيلو فريش

- سعر غسالة اوتوماتيك ومجفف فريش جراند، 12 كيلو، FWT12000NA، بسعر 6100 جنيه.

- سعر غسالة فريش هاف أوتوماتيك، 12 كيلو جراند حلة ستانلس، بسعر 6499 جنيها.

- سعر غسالة ملابس فريش، تحميل علوى، 11 كيلو، بسعر 13 ألفا و300 جنيه.

- سعر غسالة ملابس فوق أتوماتيك فريش، تحميل علوي، 11 كيلو، ديجيتال، FTM-11F12B، بسعر13 ألفا و600 جنيه.

- غسالة ملابس فوق أتوماتيك فريش، 10كجم، مزودة بمضخة لصرف المياه، بسعر13 ألفا و500 جنيه.

- سعر غسالة ملابس تحميل علوي نصف أوتوماتيك فريش، 12 كيلو، FWT12000NA، بسعر 7000 جنيه.

أسعار الغسالات النصف أتوماتيك 12 كيلو وايت بوينت

- سعر غسالة ملابس فوق أوتوماتيك وايت بوينت، 11 كيلو، ديجيتال، باب زجاج، WPTL11DGBA، بسعر 12 ألفا و899 جنيها.

- سعر غسالة ملابس فوق أتوماتيك ديجيتال وايت بوينت، تحميل علوي، 11 كجم، WPTL11DGGA، بسعر 10 آلاف و940 جنيها.

أسعار الغسالات النصف أتوماتيك 12 كيلو هوفر

- سعر غسالة ملابس هوفر نصف أوتوماتيك 12 كجم، HW-HTTN12LWTO، ضمان 5 سنوات، بسعر 7809 جنيهات.

- سعر غسالة هوفر هاف أوتوماتيك 12 كيلو، مزودة بموتورين، و5 سنوات ضمان، VH-1210S، بسعر 8079 جنيها.

أسعار الغسالات النصف أتوماتيك 12 كيلو إتش وان

- غسالة عادية اتش وان، سعة 12 كجم، مزودة بفلتر شوائب، WD-12KG، بسعر 2800 جنيه.

- غسالة ملابس H1 تحميل علوي، 12 كيلو جرام، بسعر 2800 جنيه.

- سعر غسالة عادية اتش وان، سعة 12 كجم، مزودة بفلتر شوائب، WD-12KG، بسعر 2800 جنيه.

- غسالة ملابس تحميل علوى أي ووش يونيون إير، 13 كجم، UW130TPL-SL، بسعر 12 ألفا و255 جنيها.