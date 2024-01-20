إزالة 93 حالة إشغال طريق في حملة مكبرة بحي الجمرك بالإسكندرية

أكدت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّها قادت حملة مكبرة على مدار اليوم، لإزالة ورفع الإشغالات التي تعيق سير المواطنين، وتتسبب في تعطيل حركة المرور، وأنّ الحي لن يسمح بأي تعديات على الطريق العام أو الأرصفة.

إزالة الإشغالات في حي الجمرك

وأشارت «خليفة» إلى أنه وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جرى شنّ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات، واستهدفت شارع السيد محمد كريم، وقصر رأس التين، وطريق 26 يوليو، والبورصة القديمة، والغرفة التجارية وشارع صفر، وشارع النصر، وذلك بوجود الرائد ياسر رجب رئيس وحدة المرافق بالحي، ومديري الإدارات المعنية بالحي من إشغال الطريق ومعاونية والإعلانات، والمتابعة الميدانية، ووحدة التدخل السريع والطرق.

إزالة 93 حالة إشغال طريق

وأوضحت أنّ حملة حي الجمرك المكبرة، أسفرت عن إزالة 93 حالة إشغال طريق، وجرى العمل على توسعة الطريق لسيولة الحركة المرورية، فضلا عن رفع 20 إعلانًا مخالفًا، وجارِ متابعة الحملات لفرض الانضباط وردع المخالفين بنطاق الحي.