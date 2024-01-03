إيقاف أعمال بناء مخالفة وإصلاح هبوط أرضي فى حي الجمرك بالإسكندرية (صور)

قالت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، إن إدارات الحي المعنية تشن حملات مكبرة ودورية في مناطق مختلفة، لإيقاف أي أعمال بناء مخالفة وإزالتها على الفور، مشيرة إلى سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين حول ما يعيق حركة المرور وغيرها.

إيقاف أعمال مخالفة

وذكرت رئيس الحي لـ«الوطن»، أنه تم إيقاف أعمال ترميم بدون ترخيص بمحل بالعقار الكائن 37 شارع فرنسا، وتم التحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة، كما تم إيقاف أعمال تجليد واجهة محل بدون الحصول على الترخيص اللازم بشارع 31 أبي الدرداء، وذلك بوجود الإدارات المعنية بالحي من إشغال الطريق ومهندس المنطقة والمشروعات والمتابعة الميدانية.

رفع كفاءة الطرق

وأشارت «خليفة»، إلى تكثيف الجهود لرفع كفاءة الطرق بنطاق الأحياء لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية، مشوضحة أنه يجرى إعادة الشيء لأصلة بشارع الجزائر، حيث تم تركيب البلاط بالأرصفة، وذلك عقب الانتهاء من مشروع التليفونات، كما تم إعادة الشيء لأصله بعد إصلاح هبوط أرضي في أحد الشوارع، والذي تم الكشف عليه بواسطة شركة الصرف الصحي وجاري استكمال الأعمال.