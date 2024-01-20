خبير مصرفي: مصر تقف على قدميها رغم التحديات العالمية

قال الدكتور رائد سلامة، الخبير المصرفي، إن ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية كانت منهارة في كل المجالات، ولا تحتوي على أي بنية تحتية، ولا توجد أياد عاملة متدربة، خلاف أن الدولة الألمانية كان بها مديونية بصورة كبيرة.

وتابع: ولكن في ظل هذا الوضع المتردي استطاعت ألمانيا أن تنهض من جديد، من خلال التحرك على عدة مسارات مثل تغيير العملة، ومنح كل مواطن 50 مارك من العملة الجديدة، ووضع خطة منضبطة لاستغلال الموارد المتاحة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف «سلامة»، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، والمذاع على شاشة «قناة ten»، أنَّ معدل النمو في ألمانيا بنهاية الخمسينيات وصل إلى 11%، وهذا المعدل كان ضخما للغاية وقتها، بل كان الأكبر.

واختتم: أن مصر رغم التحديات العالمية التي تحطيها لا تزال قادرة على الوقوف على قدميها، مشيرًا إلى أنَّ هناك الكثير من التجارب الاقتصادية مثل تجربة البرازيل، والتجربة الألمانية القائمة على تجربة السوق الاجتماعية الخاضعة للعرض والطلب، وفي نفس الوقت تطبق الحماية الاجتماعية.