خبير مصرفي يكشف مزايا شهادات الادخار: ربحها مضمون وقت الأزمات العالمية

يلجأ كثير من الناس إلى استثمار أموالهم ومدخراتهم، رغبة في الحفاظ على قيمتها السوقية في ظل موجات متتالية من التضخم التي تكسو العالم أجمع، لكنهم يقعون في حيرة من أمرهم بشأن طرق الاستثمار الآمن، خاصة أولئك الذين لا يمتلكون الخبرة الكافية في طرق الادخار الصحيحة.

الذهب أول الاستثمارات المتأثرة بالأحداث

مع تزايد الصراع والتوترات في العالم، يكون الذهب ليس الخيار الأمثل للاسثمار، وفقا للدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، مؤكدا أن أول ما يتأثر بوجود الحروب والصراعات والأزمات الدولية هو المعدن الأصفر، لذا يكون أكثر عرضة للانخفاض بصورة مفاجئة، لارتباطه بالأحداث العالمية.

الذهب أم شهادات الاستثمار؟

شهادات الاستثمار ذات العائد الثابت هي الاختيار الأمثل للاستثمار الآمن في ظل حالة عدم الاستقرار بالاسواق العالمية، بحسب ما أكده الخبير المصرفي في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» عبر شاشة «DMC»، مشيرا إلى أن الشهادات تكون سريعة الربح كونها تنتهي بعد عام واحد فقط، وتتضمن ربح مضمون من خلال قيمة ثابتة بعيدا عن الأزمات الدولية، على عكس الذهب الذي يكون أول المتأثرين بأي أحداث داخلية أو خارجية.

توقيت اصدار شهادات الـ27% والـ23.5%

إعلان اصدار شهادات الـ27% السنوية، أو شهادات العائد الشهري بقيمة 23.55%، في هذا التوقيت من العام أمر منطقي ومتوقع، بعد النجاح الكبير الذي حققته شهادة الادخار بقيمة 25% في مثل هذا التوقيت من العام الماضي، والتي كان لها دورا كبيرا في امتصاص كم كبير من السيولة الموجودة في السوق، في شكل ودائع تقدر بمليارات الجنيهات، وفقا للخبير المصرفي، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يكون لهذه الشهادة امتداد وبعائد أكبر في ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية.