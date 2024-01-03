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مدبولي: الأزمات العالمية أثرت على الدولة.. وندرس تطبيق آليات جديدة لدعم المواطنين

كتب:

منتصر سليمان
03:33 م | الأربعاء 03 يناير 2024
الدكتور مصطفي مدبولي

الدكتور مصطفي مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الدولة المصرية كانت تخطط للانتهاء من الدعم الخاص بالمواد البترولية والكهرباء بحلول عام 2023-2024 ولكن بشرط أن يكون سعر الدولار عند 16 جنيهًا، ولكن الأزمات العالمية التي واجهتها البلاد، أدت إلى عرقلة هذه الخطة.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الدولة المصرية بدأت في عام 2020 منظومة لتخفيف الخسائر التي تتحملها وزارة الكهرباء وقطاع الكهرباء في فاتورة الكهرباء الإجمالية، وذلك بهدف الوصول إلى إنهاء الدعم بالكامل بحلول عام 2023-2024، ولكن ارتفاع أسعار النفط العالمية أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، وبالتالي إلى صعوبة تحقيق هذا الهدف.

وأشار إلى أنَّ الدولة المصرية تأثرت خلال السنوات الأخيرة العديد من الأزمات العالمية كباقي الدول، مثل جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة التضخم العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وضغطت على الاقتصاد المصري، وأدت إلى اختلاف سعر الصرف ما بين الدولار والجنيه، حتى وصل السعر الرسمي للدولار إلى 31 جنيهًا.

وأضاف مدبولي أنَّ الدولة المصرية تدرس حالياً آليات جديدة لدعم المواطنين، وذلك بهدف تخفيف آثار الأزمات العالمية عليهم، وضمان استقرار الاقتصاد المصري.

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